Жителей Приладожья позвали на Рождественскую ярмарку

Ярмарка откроется 18 декабря на центральной площади Питкяранты.

Открытие состоится в 17.15. Режим работы ярмарки:



Будние дни: с 18 декабря по 22 декабря - с 17.00 до 20.00.



Выходные дни: с 23 декабря по 24 декабря - с 12.00 до 18.00.



В ассортименте товаров новогодние сувениры, подарки, сладости, изделия ручной работы и выпечка.



Участие в «Рождественской ярмарке» бесплатно. Заявки принимаются до 15 числа по телефону 8 964-317-50-96.