Жителей Прионежья под Новый год посетят специалисты Республиканской больницы

Опубликовано расписание выездных приемов врачей РБ в Прионежском районе.

Как сообщается в паблике Республиканской больницы имени Баранова, в декабре специалисты выедут в населенные пункты Прионежья.



Так, 5 числа в Шелтозеро на базе местной амбулатории будут работать отоларинголог, эндокринолог, невролог и акушерка.



12 декабря прием пациентов в Ладве проведут отоларинголог, эндокринолог, невролог, гинеколог и офтальмолог.



14 числа в Новой Вилге поработают отоларинголог, эндокринолог, невролог и гинеколог.



Наконец, 19 декабря в поселке Ладва-Ветка пройдет прием отоларинголога, эндокринолога, невролога и гинеколога.