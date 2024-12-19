Жителей Пудожского района предупредили об отмене рейсов

В связи с выходными и нерабочими праздничными днями будет приостановлено выполнение некоторых рейсов.

Как сообщили в официальном паблике Пудожского района, по информации МБУ ЖКХ «Пудожское» с 28 декабря 2024 года по 8 января 2025 года в связи с выходными и нерабочими праздничными днями будет приостановлено выполнение рейсов по следующим маршрутам:

г. Пудож — п. Колово

г. Пудож — п. Шальский

г. Пудож- п. Усть-Река

г. Пудож — п. Ново-Стеклянное

г. Пудож — п.Гакугса