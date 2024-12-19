Жителей Пудожского района предупредили об отмене рейсов

В связи с выходными и нерабочими праздничными днями будет приостановлено выполнение некоторых рейсов.
Как сообщили в официальном паблике Пудожского района, по информации МБУ ЖКХ «Пудожское» с 28 декабря 2024 года по 8 января 2025 года в связи с выходными и нерабочими праздничными днями будет приостановлено выполнение рейсов по следующим маршрутам:
г. Пудож — п. Колово
г. Пудож — п. Шальский
г. Пудож- п. Усть-Река
г. Пудож — п. Ново-Стеклянное
г. Пудож — п.Гакугса
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