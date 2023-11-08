Жителей районов Карелии перестанут расселять в Петрозаводск

Глава Минстроя Карелии рассказал о планах расселения аварийного жилья в республике.

Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Карелии Виктор Россыпнов рассказал о планах расселения аварийного жилья в Петрозаводске и районах республики.

По его словам, власти Карелии отказались от практики выделения жилья переселенцам из районов в столице Карелии. Как объяснил глава Минстроя, в рамках будущей программы новое жилье будет предоставляться в том муниципалитете, где находился аварийный дом.

Однако для некоторых категорий переселенцев все же будут сделаны исключения. Каким именно — узнали журналисты «МК в Карелии».