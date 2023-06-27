Жителей райцентра в Карелии предупредили о взрывах рядом с городом

В Медвежьегорске в конце недели заработает сирена.

В официальном паблике Медвежьегорского района жителей города предупредили о том, что на месторождении «Серый» карьер местного щебеночного завода будут производиться взрывные работы.

О взрывах будут предупреждать сирена: предупредительный сигнал — один продолжительный, боевой — два продолжительных, отбой — три коротких.

Работы будут проводиться 29 и 30 июня с 9.00 до 20.00. Жителям и гостям Медвежьегорска напомнили, что с момента сигнала «Предупредительный» и до сигнала «Отбой», вход и въезд в опасную зону запрещён.