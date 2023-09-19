Жителей северного поселка Карелии не оставят без света

Энергетики отменили отключение электроэнергии.

Власти Лоухского района предупредили об отмене отключения света в поселке Лоухи.

Так, в среду, 20 сентября, с 10.00 до 17.00 отменили прекращение подачи электроэергии в домах №№ 1, 2, 4, 6, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 39, 42 ТП-13 в переулке Новом и в домах 81 и 87 на улице Советской поселка Лоухи.