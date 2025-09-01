Жителей Шелтозеро с Днем знаний поздравили почетные гости и артисты из Петрозаводска

В старинном вепсском селе 1 сентября прошла торжественная линейка.

В Шелтозерском вепсском сельском поселении отметили начало учебного года.

Учеников, их родителей и педагогов поздравили почетные гости: депутат Государственной Думы Валентина Пивненко и глава администрации Прионежского района Григорий Шемет.«Государственной Думой было принято немало законов и положений, призванных помочь и учителю, и ученику, и родителям. Желаю вам, ребята, учиться с радостью и интересом, открывать для себя новые знания. Желаю крепкой школьной дружбы. А уважаемым учителям и родителям — мудрости и терпения», — сказала Валентина Пивненко.

Депутат напомнила, что 27 августа на Республиканском педагогическом форуме был вручен почетный знак главы Республики Карелия педагогу Шелтозерской школы Любови Ульбаковой.

«Ей аплодировал весь большой зал! И таких достойнейших педагогов, учителей, наставников и воспитателей, в Шелтозеро много. Будьте счастливы, будьте здоровы, творческих вам успехов и благодарных учеников! С праздником!», — добавила Валентина Пивненко.

Григорий Шемет в свою очередь подчеркнул важность получения качественного образования в сельской местности. Глава администрации заверил, что развитие социальной инфраструктуры остается одним из приоритетов районной власти.

За организацию праздника благодарственным письмом администрации Прионежского района наградили выпускницу Шелтозерской школы Елену Куркину. День знаний в Шелтозеро стал не просто традиционной торжественной линейкой, но и ярким культурным событием.

Приглашенные артисты исполнили песни и танцы. Музыкальный подарок жителям села приготовила студия «Соло» под руководством Виктории Льдининой. Ведущей линейки выступила известная в республике актриса Национального театра Карелии, представительница вепсского народа Александра Анискина.

После праздничных выступлений прозвенел первый в этом учебном году школьный звонок, а старшеклассники проводили малышей на их первый в жизни урок.