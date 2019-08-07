Жителей Соломенного опять оставят без электричества

Временное прекращение энергоснабжения связано с аварийно-восстановительными работами на объектах сетевого хозяйства, сообщили в администрации Петрозаводска.

В пятницу, 9 августа, с 12.00 до 14.00 планируется отключение электричества на Ялгубском шоссе, улицах Ботанический сад, Ботанической, Горной, Пришвина, Пролетарской, Лесопильной, Садовой, Приозерной, Прибрежной.

Отключение электроэнергии будет осуществляться в связи с производством АО "Карелэлектросетьремонт" аварийно-восстановительных работ на объектах электросетевого хозяйства, принадлежащих АО "Прионежская сетевая компания".