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Новости. Общество
16:35, 28 Июня 2019
фото: photosight.ru

Жителей Соломенного в очередной раз оставят без электричества

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АО "Прионежская сетевая компания" проводит плановые работы на объектах в Соломенном, сообщили в администрации Петрозаводска.

Прекращение подачи электроэнергии планируется на следующих территориях:

- в период с 1 по 5 июля с 9.00 до 17.00 часов – жилой район Соломенное: Ялгубское шоссе

- в период с 1 по 3 июля с 10.00 до 16.00 часов – жилой район Соломенное: ул. Пришвина, ул. Прибрежная

- 1 июля с 10.00 до 15.00 часов – жилой район Соломенное: Ялгубское шоссе, ул. Приозерная, ул. Горная, ул. Ботаническая, ул. Садовая.

Отключение электроэнергии будет осуществляться в связи с производством работ на объектах электросетевого хозяйства, принадлежащих АО "Прионежская сетевая компания".

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Комментарии

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Мизантроп
2019-06-28 16:51:22
Как же вы там живете-то? (обнял и зарыдал).
кир
2019-06-28 16:45:32
Да сколько можно? Может науке с церковью надо оживить Ленина, чтобы для Соломенного план ГОЭЛРО сделали?
Гость
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