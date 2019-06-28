Жителей Соломенного в очередной раз оставят без электричества

АО "Прионежская сетевая компания" проводит плановые работы на объектах в Соломенном, сообщили в администрации Петрозаводска.

Прекращение подачи электроэнергии планируется на следующих территориях:

- в период с 1 по 5 июля с 9.00 до 17.00 часов – жилой район Соломенное: Ялгубское шоссе

- в период с 1 по 3 июля с 10.00 до 16.00 часов – жилой район Соломенное: ул. Пришвина, ул. Прибрежная

- 1 июля с 10.00 до 15.00 часов – жилой район Соломенное: Ялгубское шоссе, ул. Приозерная, ул. Горная, ул. Ботаническая, ул. Садовая.

Отключение электроэнергии будет осуществляться в связи с производством работ на объектах электросетевого хозяйства, принадлежащих АО "Прионежская сетевая компания".