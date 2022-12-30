Жителей столицы Карелии приглашают накормить бездомных и нищих петрозаводчан

Акция «Мандаринов настроение» пройдет после Рождества в Петрозаводске.

В паблике социального центра «Попечение» предложили петрозаводчанам начать Новый год с добрых дел и принять участие в акции «Мандаринов настроение».

«В воскресенье, 8 января, будет проходить еженедельное кормление бездомных и нищих людей. Давайте сделаем для них этот обед праздничным», — воззвали к жителям столицы Карелии в центре.

Как объяснили в паблике, принять участие в акции просто — нужно принести мандарины и сладости к чаю в центр до 8 января, 12.30, с пометкой- для бездомных. Приложить к подарку можно тёплые носки, перчатки или рукавицы, трусы, шапки. Центр по адресу: улица Вольная, 1, деревянный домик напротив храма Великомученицы Екатерины, открыт ежедневно с 10.00 до 13.00.