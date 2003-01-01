Жителей Венгрии знакомят с деревянным зодчеством Карелии

В Будапеште открылась фотовыставка музея-заповедника «Кижи».
В Будапеште начались Дни духовной культуры России. В том числе, нашу страну представляет карельский музей-заповедник «Кижи».
В Российском культурном центре открылась фотовыставка «Кижи — возрожденный шедевр России». Автор фотографий — Игорь Георгиевский.
— Затем выставка отправится в Сербию, — сообщили в музее.
Кроме того, в программе Дней духовной культуры — концерты солистов Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Л. Г. Зыкиной, мастер-классы музыкантов струнного Квартета имени Валентина Берлинского и солистов Хора Сретенского монастыря.
