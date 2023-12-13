Жители «авариек» Первомайского района Петрозаводска узнали размер компенсаций

На встрече в мэрии города люди спрашивали, хватит ли денег, полученных за квартиру в аварийном доме, на покупку благоустроенной на «вторичке»?

Вечером 13 декабря в здании администрации Петрозаводска власти встретились с жителями аварийных домов, расположенных в квадрате улиц Шотмана, Сорокской, Северной и Первомайского проспекта.



Встречу провели глава города Инна Колыхматова и министр строительства республики Виктор Россыпнов.



«Решили провести масштабную встречу. Цель простая — хотелось развеять все мифы и домыслы по ключевым моментам, — написала в соцсети Инна Колыхматова. — Хватит ли денег, полученных за квартиру в аварийном доме, на покупку благоустроенной на „вторичке“? Это, пожалуй, основной вопрос, волнующий горожан».



По словам градоначальницы, денег хватит. Виктор Россыпнов объяснил, что люди получат не менее 94 тысяч рублей за один квадратный метр аварийного жилья.



«На сегодня эта сумма — средняя стоимость благоустроенного жилья на вторичном рынке в Петрозаводске. Таков нижний предел оценки», — заявила глава столицы Карелии.



Насколько выше будет сумма, покажет именно оценка. По словам Колыхматовой, она подразумевает не только учет «квадратов», но и, например, ремонт квартиры.



«Конечно, если люди вкладывались в свою жилплощадь, стоить она будет дороже той, где собственники не платили за коммуналку и годами беспокоили своих соседей „веселой жизнью“, — заявила глава города. — Особое внимание будем уделять пенсионерам, инвалидам, семьям с детьми, участникам С. О. Например, в этих домах проживает несколько одиноких пожилых людей. Их сделку бесплатно будут курировать специалисты, обязательно поможем и с переездом. Кроме того, среди жителей есть инвалид-колясочник. Разумеется, и здесь будем содействовать, чтобы новая квартира и инфраструктура отвечали всем необходимым требованиям».







Кроме того, для конкретных вопросов по этой теме власти организовали две горячие линии:



- по вопросам оценки: 71-34-73;



- по вопросам заключения соглашений об изъятии: 71-35-23.



Звонить стоит по вторникам и четвергам. Время работы — с 09.00 до 17.00. Обед — с 13.00 до 14.00.



Напомним, работы в указанном районе ведутся по программе комплексного развития территорий. Что это такое — читайте в нашей статье «Петрозаводск уйдет от точечной застройки».