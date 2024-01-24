Жители аварийных домов Карелии добились перерасчета с помощью Госкомитета по жилищному надзору

После обращения в Госкомитет жителям двух аварийных домов произвели перерасчёт платы за электроэнергию.

В Госкомитет Карелии по жилищному надзору обратились собственники квартир дома №13 на улице Нигозерская набережная в Кондопоге и дома № 25 на улице Гагарина в Сегеже.



Заявители просили проверить, правильно ли им начислили плату за электроэнергию в их многоквартирных домах, которые признаны аварийными и подлежат сносу.



Специалисты Госкомитета направили в ресурсоснабжающую компанию запросы о предоставлении сведений по начислению платы за электроснабжение в указанных домах.



АО «ТНС энерго Карелия» сообщило в надзорное ведомство, что произвело перерасчёт размера платы за электроэнергию всем собственникам помещений с момента признания домов аварийными по декабрь прошлого года.



Сумма перерасчёта для каждого из домов в Кондопоге и Сегеже составила соответственно 2185 рублей и 2299 рублей.



В Госкомитете напомнили, что в аварийных домах по законодательству оплата коммунальных ресурсов осуществляется по установленному нормативу, а не по счетчикам.