Жители аварийных домов получили ключи от новых квартир в поселке Карелии

В Медвежьегорском районе 70 семей передут в новый дом, построенный по программе расселения аварийного жилья.

В поселке Пиндуши вручили ключи от квартир в новом доме. Об этом сообщил на своей странице в соцсети глава Минстроя Карелии Виктор Россыпнов.

По словам министра, это уже пятый дом, построенный в рамках действующей программы расселения. В него переедут 70 семей, которые проживали в домах, признанных аварийными до 1 января 2017 года.

«Дом мы начинали строить в марте этого года в условиях неопределенности на рынке строительных материалов. Главой республики Парфенчиковым А.О. тогда было принято волевое решение — строить, несмотря на имеющиеся сложности. Всего за 10 месяцев это решение строителям „КСМ“ удалось реализовать. Дом получился просторный и теплый. Некоторые новосёлы даже сообщили, что в квартирах непривычно жарко. Это легко регулируется — каждый радиатор оснащён запорным вентилем», — пишет министр.

Виктор Россыпнов напомнил, что по программе уже расселено 2229 квартир. Идет строительство 11 домов для переселенцев из аварийного фонда. В первом квартале 2023 года планируют ввести в эксплуатацию дом в поселке Янишполе.

Ранее сообщалось, еще одну пятиэтажку построили в Петрозаводске для переселенцев из аварийного жилья.