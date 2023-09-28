Жители Беломорска на целый день останутся без холодной воды

Во вторник, 3 октября, с 09.00 до 18.00, В Беломорске по всему городу отключат холодное водоснабжение.



Причина — ремонтные работы на улице Чехова, сообщили в паблике «Беломорск | Официальная группа».



В комментариях беломорчане высказали недоумение по этому поводу.



«Какая-то допотопная у нас система, на одной улице ремонт, а без воды весь город», — написала Галина Сергеева.



Напомним, ранее мы сообщали о том, что энергетики начали отапливать жилые дома Петрозаводска.

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