Жители Беломорска на целый день останутся без холодной воды

Во вторник, 3 октября, с 09.00 до 18.00, В Беломорске по всему городу отключат холодное водоснабжение.
Причина — ремонтные работы на улице Чехова, сообщили в паблике «Беломорск | Официальная группа».
В комментариях беломорчане высказали недоумение по этому поводу.
«Какая-то допотопная у нас система, на одной улице ремонт, а без воды весь город», — написала Галина Сергеева.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что энергетики начали отапливать жилые дома Петрозаводска.
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