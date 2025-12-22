Жители Беломорского района собирают подписи против выделения участка форелеводам на Шуезере

В Беломорском районе Карелии нарастает общественный протест вокруг планов по организации нового рыбоводного участка на озере Шуезеро.

Местное рыбоводное хозяйство обратилось в Министерство сельского и рыбного хозяйства республики с предложением сформировать участок для аквакультуры. Ранее это же хозяйство много лет использовало другой участок. По словам местных жителей, старый участок исчерпал себя, форелеводы теперь хотят новый.

Озеро Шуезеро является природным водоёмом общего пользования, он имеет важнейшее экологическое и социальное значение для всего региона. Местные жители и экологи опасаются, что промышленное рыбоводство приведёт к непоправимым последствиям: ухудшению качества чистейшей воды, химическому и органическому загрязнению, а также деградации уникальной экосистемы. Кроме того, существует риск ограничения свободного доступа к берегам для населения.

Инициативная группа настаивает на том, что такие решения, напрямую влияющие на окружающую среду и условия жизни людей, не могут приниматься без учёта мнения местных жителей и проведения всесторонней оценки воздействия на природу. В ответ на действия компании активисты продолжили масштабный сбор подписей под коллективным обращением. Все собранные подписи и требования будут направлены на рассмотрение комиссии, которая примет окончательное решение по вопросу о рыбоводном участке.

Организаторы подчёркивают, что поддержать инициативу может каждый, независимо от места проживания. Цель — зафиксировать широкую общественную позицию и показать, что судьба карельского озера волнует не только местных жителей, но и всех, кто неравнодушен к сохранению природного наследия России.

Ранее в Карелии была отозвана заявка на создание рыбоводного участка на реке Кемь.