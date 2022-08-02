Жители большинства районов Карелии сами строят себе дома

Новое жилье в 13 районах Карелии в 2022 году появилось только благодаря возведению индивидуальных домов.

Это следует из данных Карелиястата об итогах жилищного строительства за 7 месяцев 2022 года.

Жители Карелии за свой счёт и с помощью кредитов построили 1213 домов общей площадью 129,4 тыс. кв. метров, что в 1,6 раза больше, чем за соответствующий период 2021 года.

В целом по Карелии доля индивидуального жилищного строительства в общем объёме ввода жилья достигла 63,5%. В прошлом году за тот же период этот показатель составил 59,2%.