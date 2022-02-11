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Жители деревни Карелии пожаловались депутатам от КПРФ, что платят за дрова втридорога

Новости. Общество
14:39, 18 Февраля 2022
фото: © «Столица на Онего»

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Депутаты Заксобрания Карелии от КПРФ Евгений Ульянов и Андрей Монастыршин с рабочей поездкой побывали в деревне Панозеро Кемского района и узнали, что люди там живут без сотовой связи, интернета и платят за дрова втридорога.

Как сообщается в паблике «КПРФ Карелии», в поселке Панозеро депутаты встретились с местными жителями, которые рассказали о самых острых проблемах, которые их волнуют. На встречу также пригласили первого заместителя главы администрации Кемского района, главу Кривопорожского сельского поселения и общественного жилищного инспектора Кемского муниципального района.

Обсудили с главами проблему передачи дороги и понтонной переправы из муниципальной собственности в республиканскую. Уже более года этот процесс длится и фактически застопорился.

Еще одна проблема касается приобретения и доставки дров. Панозерцы купили дрова у индивидуального предпринимателя по фиксированной цене 1838 руб. за 1 куб, при этом он дополнительно потребовал с них деньги за подвоз дров к дому, а этом еще по 300 руб. за 1 куб.

До настоящего времени не организованно автобусное сообщение между Кемью и поселком; существует ряд других проблем, связанных с переселением людей из аварийного жилья, отсутствием сотовой связи и интернета, невозможностью получить квалифицированную медицинскую помощь и др.

Для решения острых вопросов, которые поставили жители, в этот же день Евгений Ульянов и Андрей Монастыршин встретились с прокурором Кемского района и обсудили, какие меры надзора принимаются для контроля подрядчиков в связи с поступающими жалобами на их работу по неудовлетворительной уборке и вывозом снега с улиц Кеми и населенных пунктов. По обращению депутатов прокуратура проведет проверку по ИП в связи с дополнительным сбором денег за доставку дров для жителей поселка Панозеро. Также обсуждались вопросы строительства насосно-фильтровальной станции, сетей водопровода.

Евгений Ульянов и Андрей Монастыршин все озвученные жителями проблемы взяли в работу. Многие из них не решаются годами, если не десятилетиями.

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Комментарии

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кир
2022-02-18 16:13:58
Какие сами, такие и сани.
Изя
2022-02-18 15:46:16
Поражает другое , Е. Ульянов порядочный человек , идея коммунистов хорошая , но толку то с него нет , воруют в стране всё , идиоты кругом . И чем он занимается , совсем не понятно . Если столько лет и ещё не губер в протестном то регионе ((( :)
Апельсин
2022-02-18 15:39:04
ахах-ха.... нашли кому жаловаться! Они же в парламенте кнопки жмут, законы принимают, а-хаха
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