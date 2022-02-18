Жители деревни Каскеснаволок в Карелии выступили категорически против создания рыбоводного участка на озере

Участники народного схода, который состоялся накануне по инициативе администрации Крошнозерского сельского поселения, высказались против формирования участка для разведения форели на озере Каскеснаволок.

В субботу, 19 февраля, в здании дома культуры поселка Крошнозеро прошел народный сход жителей двух деревень - Каскеснаволок и Коккойла, которые высказали свое отношение к планам формирования на озере рыбоводного участка. Инициатором проведения собрания стала администрация Крошнозерского сельского поселения, в состав которого входят эти населенные пункты.

Как пояснила глава поселения Любовь Пономарева, о том, что на озере Каскеснаволок хотят сформировать участок для разведения форели, местные власти узнали из сообщения Минсельхоза в Интернете. При этом, никто напрямую к местным властям не обращался. Тем не менее, поселковая администрация посчитала необходимым официально узнать мнение населения по этому поводу, ведь, как призналась Любовь Понамарева, сообщение всех «повергло в шок».

Дело в том, что озеро Каскеснаволок является единственным источником питьевой воды для жителей двух деревень – Каскеснаволок и Коккойла, в которых официально зарегистрировано 43 человека, но с конца апреля по середину октября численность населения увеличивается примерно в пять раз за счет тех, кто ведет здесь дачные хозяйства.

В деревнях нет ни скважин, ни колодцев, соответственно, всю воду для питья, приготовления пищи и других нужд, местные жители берут из озера, которое считается одним из чистейших в Карелии. Неслучайно, чтобы сохранить озеро, в деревнях ввели негласный запрет на выход на рыбалку на моторных лодках – пользуются только веслами.

«Озеро, о котором идет речь, - совсем небольшое, всего 3,0 на 1,2 км, при этом на нем много островов, а средняя глубина составляет всего 4,4 метра, - пояснила Любовь Пономарева. – И оно практически не проточное, в водоем впадает и вытекает по одному ручью».

На народный сход пришли практически все жители Каскеснаволока и Коккойлы, и даже те, кто сейчас болеют, прислали свое обращение, которое попросили зачитать.

Поддержать позицию жителей и помочь им в отстаивании прав приехали депутаты Заксобрания от КПРФ Евгений Ульянов, Андрей Монастыршин и Сергей Гыбин.

Абсолютно все участники высказались категорически против планов создания на озере рыбоводного участка. При этом общее мнение высказала местный депутат Лариса Дмитриевна Савельева, которая сказала, что «они будут стоять до конца, но не допустят на озере разведения форели».

«Лес вокруг вырубили, а теперь еще и воды хотят лишить! Мы – против! И не дадим уничтожить наше озеро!».

По итогам народного схода жители собрали подписи сразу под несколькими обращениями к властям, в том числе, поддержали текст общения в Министерство сельского хозяйства Карелии, составленный главой администрации Крошнозерского сельского поселения.

В нем, в частности, говорится:

«Администрация Крошнозерского сельского поселения, в том числе совет Крошнозерского сельского поселения, категорически против создания нового рыбоводного участка на озере Каскеснаволок. Изучая вопрос и опыт разведения форели, можно сделать вывод, что ее выращивание на таких небольших по своим объемам водоемах, как озеро Каскеснаволок, приведет к экологической проблеме - снизится качество воды, со временем произойдет отрицательное воздействие на биосистему самого озера. Считаем, что на озере Каскеснаволок формировать участки под разведение рыбы не допустимо. При организации любой деятельности соблюдение экологических норм и забота о человеке должны стоять на первом месте. Прошу учесть наше общее с населением мнение и навсегда исключить акватарию озера Каскеснаволок из списка озер, предполагаемых для разведения рыбы».

Репортаж корреспондента "Столицы на Онего" о народном сходе читайте в понедельник, 21 февраля.