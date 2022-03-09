Жители деревни Кимасозеро в Карелии выступили против размещения новых форелевых садков

Петицию местного населения в защиту озера поддержали несколько сотен человек.

Жители деревни Кимасозеро Муезерского района Карелии начали сбор подписей под петицией с требованием запретить установку садков для выращивания форели на озере вблизи населенного пункта. По словам местных жителей, они обнаружили на льду озера грузы для установки форелевых садков, находившиеся рядом с деревенским пляжем.

В петиции, которую к утру 14 марта подписали более трехсот человек, жители Кимасозера потребовали убрать обнаруженные грузы до таяния льда и проверить законность установки новых садков. Население деревни пожаловалось на ухудшение качества воды после того, как на озере появились рыбоводные участки. Однако, как отмечается в петиции, размещение новых садков с жителями Кимасозера никто не согласовывал.