890x80
Реклама
Центр поддержки экспорта Карелии объявил конкурс «Экспортер года»
09.03.2022 16:55
Известный форелевод в Карелии заявил об уходе от импортозависимости
Сегодня 11:24
Стало известно, сколько беженцев приедет в Карелию
Сегодня 09:28

Жители деревни Кимасозеро в Карелии выступили против размещения новых форелевых садков

Новости. Общество
11:47, 14 Марта 2022
фото: © Паблик ВК «АНТИБЕСЕДКА (Беседка Костомукша Товарная)»

Новости партнеров

Петицию местного населения в защиту озера поддержали несколько сотен человек.

Жители деревни Кимасозеро Муезерского района Карелии начали сбор подписей под петицией с требованием запретить установку садков для выращивания форели на озере вблизи населенного пункта. По словам местных жителей, они обнаружили на льду озера грузы для установки форелевых садков, находившиеся рядом с деревенским пляжем.

В петиции, которую к утру 14 марта подписали более трехсот человек, жители Кимасозера потребовали убрать обнаруженные грузы до таяния льда и проверить законность установки новых садков. Население деревни пожаловалось на ухудшение качества воды после того, как на озере появились рыбоводные участки. Однако, как отмечается в петиции, размещение новых садков с жителями Кимасозера никто не согласовывал.  

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.03.2022, 18:24
Стало известно, как погиб на Украине 21-летний Никита Ерошкин из Карелии
09.03.2022, 07:15
Подсчитано количество бомбоубежищ Петрозаводска, постоянно готовых принять людей
10.03.2022, 15:02
Скоропостижно скончался молодой сотрудник МВД Карелии
08.03.2022, 09:05
Покупатели в Петрозаводске рассказывают об исчезновении некоторых продуктов в магазинах
11.03.2022, 18:03
«Пуля оборвала его жизнь»
09.03.2022, 14:46
Карельской древесине закроют путь в Европу?

Чтиво

11.03.2022 11:44
Личное мнение
Прощание с Большим Маком
Символ западного образа жизни оказался для россиян лишь американской булкой с котлетами.
«Луганск–Карелия»: когда живешь одним днем
09.03.2022 16:08
Рожденная танцевать
08.03.2022 09:01
архив чтиво

Медиа

Чемпионат и первенство Республики Карелия по брейкингу 2022
Сегодня 12:56
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»