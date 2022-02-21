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Жители деревни на севере Карелии выступили против разведения форели на озере Верхнее Куйто

Новости. Общество
10:06, 24 Февраля 2022
фото: https://vk.com/vuonnini

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Вопрос о формировании семи новых рыбоводных участков планируется рассмотреть на мартовском заседании карельского Минсельхоза.

Жители карельской деревни Войница провели собрание, участники которого единогласно высказались против формирования рыбоводного участка на Войницком плесе озера Верхнее Куйто. Напомним, вопрос об определении границ этого участка предполагалось рассмотреть на мартовском заседании профильной комиссии министерства сельского и рыбного хозяйства Карелии.

Как отмечают местные жители, на этом озере уже созданы несколько РВУ, и объем выращивания форели значительно превышает тот уровень, который был обоснован карельскими учеными. Несколько лет назад войницким активистам удалось добиться в суде отмены приказа Минсельхоза Карелии о формировании рыбоводного участка в окрестностях деревни, но республиканские власти решили опять обсудить вопрос о выращивании форели на Верхнем Куйто. 

Ранее такое же собрание состоялось в другом карельском селе Крошнозеро, где несколько десятков местных жителей выступили против разведения форели на озере Каскеснаволок. Помимо озер Верхнее Куйто и Каскеснаволок на мартовское заседание комиссии Минсельхоза вынесены вопросы о формировании рыбоводных участков на Онежском и Ладожском озерах и озере Сандал.  

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