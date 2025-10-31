Жители деревни Рыпушкалицы Олонецкого района поблагодарили Артура Парфенчикова за ремонт водопровода

Во время рабочей поездки в Олонецкий район первый заместитель Главы Карелии – Премьер-министр Андрей Сергеев по поручению Главы республики встретился с жителями деревни.
На днях был завершён капитальный ремонт водопроводной сети, расположенной от дома № 52 до дома № 62. С такой просьбой к Артуру Парфенчикову обратились жители деревни на одной из встреч.
На обустройство водопровода было выделено 1,5 млн рублей республиканских средств. Также средства предоставил совхоз «Аграрный». На эти средства восстановлен участок сетей и оборудовано 2 колонки.
— 12 лет на водопроводных сетях деревни не было ремонта. Благодаря активности жителей удалось решить вопрос в короткие сроки, — отметил Андрей Сергеев. — Глава Карелии дал поручение восстановить аварийный участок и обеспечить водоснабжение домовладений.
Местная жительница Людмила Гошкиева выразила слова благодарности за то, что теперь у жителей Рыпушкалиц есть надёжное водоснабжение.
— У нас в деревне живёт много пожилых людей и раньше приходилось возить воду в бидонах или брать из реки, — отметила пенсионерка. — Сейчас каждый житель может пользоваться водоразборными колонками и в случае необходимости подвести воду в дом.
Напомним, в результате исполнения поручения Главы Карелии домовладения обеспечены водой. Поручение Артур Парфенчикова было взято на особый контроль, так как среди жителей деревни есть семьи участников СВО и погибших героев.