Жители деревни в Карелии закрыли свой колодец на замок

В деревне Тулокса Олонецкого района защищают колодезную воду от чужаков.

Жителям деревни Тулокса пришлось повесить замок на домик, где находится колодец. Об этом пишет «Московский комсомолец в Карелии».

«Вода у нас в колодце студеная, вкусная, родник глубоко находится. Так вот, когда узнали о нашей воде все, то стали приезжать на машинах с прицепами и набирать в промышленных масштабах, по 60 литров в бочки. В сухую погоду мы, местные, могли только воду с песком начерпать – не успевала подниматься. Вот и решили замок повесить», - рассказала жительница деревни Тулокса.

Почему далеко не у всех жителей деревни есть заветный ключ, знает «МК в Карелии».