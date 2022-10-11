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Жители десяти домов в Петрозаводске остались без воды из-за аварии на сетях

Новости. Общество
20:55, 24 Октября 2022
фото: © Евгений Одиноков / РИА Новости

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На Перевалке произошла авария на централизованных сетях.

По сообщению ЕДДС Петрозаводска, от холодного водоснабжения отключили дома 36, 38, 48, 35, 37, 41, 43, 45 по улице Полярная, дом 22 по улице Чкалова, дом 9 на улице Пархоменко. Причина — устранение повреждения на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения АО «ПКС — Водоканал».

Во вторник, 25 октября, будут проводится работы по устранению повреждения.

Напомним, в воскреснье эти же дома уже оставались без холодного водоснабжения. 

 

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