Жители десятков домов на Кукковке остались без тепла и горячей воды из-за аварии на сетях

Сегодня ночью было отключено теплоснабжение в микрорайоне Кукковка. Как сообщили коммунальщики, произошло повреждение магистральной теплосети.

Сегодня ночью на магистральной теплосети диаметром 500 мм произошло повреждение, сообщили в ПКС. Для безопасного проведения ремонтных работ с 01:00 было отключено теплоснабжение в ряде домов на Кукковке.

— Участок сети, где произошёл порыв, имеет высокую степень износа — более 80%. Его полная модернизация уже запланирована в рамках инвестиционной программы на 2027 год. Однако резкое потепление создало критическую нагрузку и привело к излому. На трубе появилась трещина длинною 30 см. Для минимизации риска повторного повреждения, решено заменить участок трубы длинною 2 метра, — говорится в сообщении.

Сейчас аварийные бригады АО «ПКС-Тепловые сети» работают на месте в усиленном режиме. Все силы брошены на то, чтобы восстановить подачу тепла и горячей воды до конца сегодняшнего дня.

— Внутридомовым системам отопления и ГВС ничего не угрожает. Как только мы восстановим магистраль, тепло вернётся в ваши квартиры, — уточнили в компании.

Точное количество домов, оставшихся без тепла, пока не называют. Ранее Сегежа оставалась без тепла и света.