Жители дома в Петрозаводске снова пожаловались на скандальное кафе «Ташкент»

О новых жалобах на кафе, которое постоянно попадает в информационные сводки, рассказала спикер Петросовета Надежда Дрейзис.

К ней как к депутату уже не в первый раз обратились жители дома № 11 по улице Антикайнена с жалобой на кафе «Ташкент», которое работает в подвале их дома.

— Антисанитария, шум, запах гари — это лишь неполный список проблем, которые заведение доставляет окружающим. Между тем, в многоквартирном доме живут семьи с детьми и пенсионеры. По словам граждан, кафе, возможно, также самовольно подключилось к общедомовому электричеству. Я направила депутатский запрос в прокуратуру города с просьбой провести проверку по указанным фактам. Вопрос взят на контроль, — написала Дрейзис.

Напомним, кафе «Ташкент» еще в прошлом году оказалось в центре скандала. В ходе межведомственного фильтрационного рейда по соблюдению миграционного законодательства в марте 2024 года оперативники обнаружили в нем много интересного. Причем тогда рейд, организованный силовиками, был проведен после жалоб жильцов. Оперативники обнаружили в кафе 23 выходца из стран центрально-азиатского региона, которые осуществляли молитву.

А увиденное оперативниками на кухне вызвало вопросы о санитарных условиях приготовления пищи.

Осенью 2024 года Петрозаводский городской суд Карелии принял решение приостановить деятельность этого кафе на 30 суток. Причиной стало нарушение санитарных норм, выявленное в ходе проверки Роспотребнадзора в августе 2024 года.

Как установил суд, в кафе на улице Антикайнена были допущены нарушения при приготовлении и хранении пищи, а также при оказании услуг общественного питания. В частности, в производственных помещениях не работала вентиляция. Это вызвало жалобы жильцов многоквартирного дома, где расположено кафе. Кроме того, на момент проверки владельцем заведения не был заключен договор на вывоз твердых бытовых отходов, а также не проводились дезинсекция и дератизация помещений.

Через год, в феврале 2025 года, Петрозаводский городской суд вновь удовлетворил иск Роспотребнадзора по Республике Карелия к индивидуальному предпринимателю, осуществляющему деятельность в кафе «Ташкент». Владельца заведения вновь признали виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований.

Суд установил, что в кафе допущены грубые нарушения норм СанПиН и Федерального закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии. Претензии касались условий хранения уборочного инвентаря, отсутствия уборки после строительных работ, нарушений поточности технологических процессов и неправильной работы вентиляции. Предпринимателю был назначен административный штраф в размере 10 тысяч рублей.

Как видим, реальных мер к устранению существующих проблем в кафе не приняли. Могут ли помочь это сделать штрафы в 10 тысяч?