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Жители дома в центре Петрозаводска показали ужасы своей крыши

Новости. Благоустройство
15:53, 08 Ноября 2024
фото: © Ленина Дом / VK

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Горожане выложили в соцсети ответ Госкомитета Карелии.

Жильцы многоквартирного дома на проспекте Ленина, 5 каждый год проходят круги ада с крышей, которая течет в сезон дождей, а зимой ее срывает ветром. Об этом жители многострадального дома пишут в паблике Ленина Дом.

В этот раз люди поделились фотографиями с крыши, которую отремонтировали так, что это трудно назвать ремонтом. Страшные снимки говорят о том, что скоро опять может быть беда с протечками. Жильцы дома выложили на странице ответ Госкомитета Карелии.

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома № 5 по проспекту Ленина в Петрозаводске в 2010 году выполнялся в рамках реализации Адресной региональной программы капитального ремонта, контроль осуществлялся Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия (далее — Министерство)… Капремонт общего имущества МКД запланирован Региональной программой в 2032 году. В перечень работ по капитальному ремонту МКД включен в том числе капитальный ремонт крыши», — ответили в ведомстве.

Для того, чтобы поменять место в очереди на капремонт дома, необходимо доказать, что состояние его неудовлетворительное и отразить это в техническом паспорте. Изменения в техпаспорт вносят на территории Карелии организации «Недвижимость», «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ». Поправленную информацию затем нужно предоставить в администрацию Петрозаводска не позднее 1 июля. После внесения изменений в администрацию Минстрой уточнит сроки проведения капремонта.

В Госкомитете отметили, что по вопросам переноса срока проведения капремонта общего имущества многоквартирного дома необходимо обращаться в Минстрой Карелии. А по вопросам, связанным с организацией и проведением капремонта общего имущества многоквартирного дома, следует обращаться непосредственно в Фонд капремонта Карелии в Петрозаводске на улице Балтийской, д 1 «А», 1 этаж. Уточнить вопросы можно по телефону +7 (814 2) 55-91-95.

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