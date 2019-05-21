Жители дома в центре Петрозаводска пожаловались на неубранную помойку

Жительница дома на улице Гоголя просит людей аккуратнее выкидывать мусор, а коммунальные службы вовремя убирать контейнерную площадку.

В редакцию "Столицы на Онего" обратилась петрозаводчанка, которая прислала фото заваленной мусором контейнерной площадки в центре города, недалеко от Дома офицеров на улице Гоголя.

"Ну что за беспорядок мы наводим в городе, в котором живём. Это, по сути, наш дом, только в разы больше. Выбрасывайте мусор в мусорные контейнеры, - написала горожанка, обращаясь к соседям многоэтажек, - а не можете или не хотите поддерживать чистоту - храните мусор у себя дома. И коммунальные службы тоже: видите, не хватает мусорных баков, так установите дополнительные и вывозите мусор своевременно. Вы с нас за это деньги берете и не малые. Честное слово, надоели и те и другие. Вроде день должен начинаться с хороших новостей, но выхожу из дома и вижу весь этот бардак и настроение пропадает".