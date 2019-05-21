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Новости. От читателей
12:10, 21 Мая 2019
фото: читатель "Столицы на Онего"

Жители дома в центре Петрозаводска пожаловались на неубранную помойку

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Жительница дома на улице Гоголя просит людей аккуратнее выкидывать мусор, а коммунальные службы вовремя убирать контейнерную площадку.

В редакцию "Столицы на Онего" обратилась петрозаводчанка, которая прислала фото заваленной мусором контейнерной площадки в центре города, недалеко от Дома офицеров на улице Гоголя.

"Ну что за беспорядок мы наводим в городе, в котором живём. Это, по сути, наш дом, только в разы больше. Выбрасывайте мусор в мусорные контейнеры, - написала горожанка, обращаясь к соседям многоэтажек, - а не можете или не хотите поддерживать чистоту - храните мусор у себя дома. И коммунальные службы тоже: видите, не хватает мусорных баков, так установите дополнительные и вывозите мусор своевременно. Вы с нас за это деньги берете и не малые. Честное слово, надоели и те и другие. Вроде день должен начинаться с хороших новостей, но выхожу из дома и вижу весь этот бардак и настроение пропадает".

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Комментарии

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однозначно
2019-05-21 13:05:27
Плачущий Плачун, ежели я перестану здесь вонять, то вы все тут через неделю сами с собой разговаривать начнете. Как Фукс.
Dredd
2019-05-21 12:47:05
Автоспецтранс работает очень плохо, это медицинский факт.

PS: Мизантроп = кир? Абалдеть.
Мизантроп
2019-05-21 12:29:32
Все что мимо баков, это не ТБО - это раз. Чтобы настроение не портилось, сиди дома - это два.
однозначно
2019-05-21 12:28:36
Какая утонченная натура. Ума хватает только мусор сфотографировать. Возьми рукавицы и убери, если уж так тошно смотреть. А морали читать горожанам нечего. Сами можем фотографировать и морали читать. Развелось всяких блогеров - плюнуть некуда. И что характерно - все бездельники и дармоеды.
ПлачУ и ПлАчу
2019-05-21 12:55:17
однозначно, она налогоплательщики - это РАЗ, они за услуги заплатили - это ДВА. А ты кто такой тут вонять, хуже мусора? это ТРИ!
Бриг
2019-05-21 12:24:24
Достал уже этот Автоспецтранс . Системы в работе нет у него .
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