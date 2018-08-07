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Новости. Общество
12:37, 07 Августа 2018

Жители Древлянки-8 помогают создать идеальный веломаршрут

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Активисты участвуют в благоустройстве Тропы Ивана Царевича.

Уже наступил август, совсем немного осталось до начала учебного года. А это значит, что недалеко и до того момента, когда Тропа Ивана Царевича будет радовать велосипедистов и пешеходов. Администрация Петрозаводска обещает, что работы, которые начались в июле, будут закончены уже в сентябре.

Каждый день на территории будущей велодорожки можно наблюдать кипучую деятельность не только подрядной организации, но и самих жителей Древлянки-8. Несколько дней назад инициативные горожане очищали небольшой участок засохшего ручья от мусора и сучьев. Также провели тяжелую работу по углублению пруда и выкладки дна камнями. В группе ВКонтакте "Тропа Ивана Царевича" активисты поднимают все животрепещущие темы, обсуждают вопросы о порядке и чистоте на тропе еще во время строительства, собирают желающих помочь на том или ином этапе. Совместными силами Тропа Ивана Царевича станет комфортным местом отдыха для петрозаводчан, и прежде всего - жителей района Древлянка-8.

Горожане надеются, что и следующий проект, связанный с Тропой Ивана Царевича, также воплотится в жизнь. Правда в 2022 году. Устройство освещения вдоль древлянской велодорожки и оформление зон отдыха в парке "Иван Царевич" вошли в список проектов-победителей конкурса "Комфортная городская среда", который проводился в марте этого года.

Возможно, и здесь потребуется энергия и помощь инициативных жителей. Таких, как на Древлянке-8.

Хотите присоединиться к их числу? Переезжайте в самый комфортный и "неравнодушный" эко-район города. Осталось 120 квартир! Подробнее на сайте.

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