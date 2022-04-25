Жителей Древлянки в Петрозаводске предупреждают об отключениях электричества

В связи с плановыми ремонтными работами на линии электропередачи напряжением 110 кВ в микрорайоне Древлянка в столице Карелии после майских праздников запланированы отключения потребителей.

Об этом горожан предупреждает Прионежская сетевая компания.

Работы проводятся с целью повышения надежности энергоснабжения. Энергетики приносят извинения жителям Петрозаводска за доставленные неудобства.

Отключения запланированы:

- с 22:30 14 мая по 06:30 15 мая;

- с 22:30 20 мая по 06:30 21 мая;

- с 22:30 21 мая по 06:30 22 мая.

Будут отключаться:

- Древлянка-2 «Олимп»:

Лососинское шоссе (дома 38А, 38 корп.1, 2); магазины «Пятерочка», «Магнит», офисы.

- Древлянка-3

Улицы Грибная, Кантеле, Солеварная, Рекрутская, Карелидная, Пегремская, Семиверстная, Муромская, Баландина, Крамера, Виктора Гудкова, Поленова, Академика Арсеньева, Золотая (СНТ «Резервный»); проезды Морошковый, Смородиновый, Брусничный, Егерский, Звездный, Нигишламбский (СНТ «Звездный»), Весенний, Апрельский, Рудный, Осенний, Летний, Зимний, Снежный, Каменный.

- Древлянка-4 «Иволга»:

Бульвар Интернационалистов (дом 8), магазин «Пятерочка», офисы.

- Древлянка-5 «Скандинавия»:

Скандинавский проезд, (дома 2, 2А, 4, 2Б, 4, 5, 5А, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9, 9А, 10, 10А, 11, 11А, 12, 12А, 14, 14А, 16), улица Оборонная (дом 5). Средняя общеобразовательная школа № 55, МДОУ «Детский сад № 8 «Апельсин», магазин «Магнит», офисы.

- Древлянка-6:

Строящийся жилой комплекс «Сампо».

- Древлянка-7 «Гармония»:

Улицы Маршала Толбухина (дома 1, 3), Петра Тикиляйнена (дома 1, 4); проезды Морозный (дома 1, 3, 5, 7, 9), Финский (дома 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 13, 15), Вьюжный (дома 3, 5, 7, 10, 12, 14); детский сад № 5, магазины, офисы.

- Древлянка-8 «Чистый город»:

Улица Чистая (дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15,17, 19, 21). Детский сад № 10 «Домисолька», магазины «Пятерочка», «Магнит», водонасосная станция, водоподъем.

- Древлянка-9 «Каскад»:

Улица Попова (дома 11, 13, 13-А, 15); Проезды Владимира Баскова (дома 2, 4),

Алексея Афанасьева, (дома 1, 2, 6). Магазины, офисы.

- Пересечение Лососинского шоссе и улицы Оборонная:

ООО «Балтийские высоты».

- Строительная база «ЦСК»:

Улица Попова (дом 7).

- Местечко Лососинное