Жители двух районов Петрозаводска остались без горячей воды

Горячее водоснабжение отключили на Зареке и Голиковке из-за аварии на сетях.

По сообщению ЕДДС Петрозаводска, районы Зарека и Голиковка отключены от горячего водоснабжения. Причина: устранение повреждения на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения АО «ПКС-Тепловые сети».

По данным единой диспетчерской службы, вода вернется в дома петрозаводчан ориентировочно в 19:00.