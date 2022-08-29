Жители двух районов Петрозаводска остались без горячей воды

Горячее водоснабжение отключили на Зареке и Голиковке из-за аварии на сетях.
По сообщению ЕДДС Петрозаводска, районы Зарека и Голиковка отключены от горячего водоснабжения. Причина: устранение повреждения на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения АО «ПКС-Тепловые сети».
По данным единой диспетчерской службы, вода вернется в дома петрозаводчан ориентировочно в 19:00.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание