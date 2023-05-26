Жители еще одного российского региона серьезно отравились сидром

Молодой человек и женщина находятся в больнице в критическом состоянии.

Два человека в Удмуртии отравились сидром, они находятся в больнице в критическом состоянии, сообщила вице-премьер правительства региона Эльвира Пинчук. Об этом пишет РИА Новости.

«20-летний юноша и 34-летняя женщина поступили в токсикологическое отделение ГКБ № 6 в течение суток. Оба пациента, к сожалению, находятся в критическом состоянии», — написала Пинчук в своем телеграм-канале.

По ее словам, отделение подготовилось на случай поступления новых пострадавших: все лекарственные препараты имеются в наличии, при необходимости будут развернуты дополнительные койки.

Как напомнила Пинчук, опасность отравления суррогатом заключается в том, что его сложно диагностировать, поскольку содержащие метанол напитки по вкусу не отличаются от качественного алкоголя.

Вице-премьер призвала как можно скорее обращаться к врачам при появлении характерных для отравления симптомов — слабости, головной боли, рвоты, одышки, нарушения зрения, снижения давления, нарушения сознания.

Ранее следствие сообщило, что в Ульяновской области зафиксировали случаи отравления сидром, приобретенным в магазинах «Территория пива». По предварительным данным, от напитка «Мистер Сидр» пострадали 22 человека, восемь из них скончались. Возбуждено уголовное дело об оказании некачественных услуг, задержан предприниматель из Самарской области.

Также стало известно о смерти двоих жительниц Новокуйбышевска в Самарской области. Они погибли в ночь на понедельник после отравления сидром, купленным в магазине города и поставляемым с предприятия в Красноглинском районе Самары. СК также завел уголовное дело о некачественном оказании услуг.

Ранее «Фонтанка» сообщила о том, что напиток, от которого, по предварительным данным, погибли несколько человек, распространялся в нескольких российских регионах и в Казахстане.