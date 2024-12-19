«За информацию о владельце подарим шоколадку»: в Эссойле разыскивают хозяев гуляющих собак

Стая собак в поселке разгуливает без присмотра.

К жителям Эссойлы обратилась местная администрация в своем официальном паблике.

Чьи собаки? Они вам не нужны? Потом снова придется ехать за ними в приют! Уберите немедленно с улицы! Просим информацию о хозяевах присылать в личные сообщения администрации, будем штрафовать — гласит текст сообщения.

В комментариях к посту администрация добавила, что одну собаку хозяева уже забрали.

«На первом фото виновница „собачьей свадьбы“. За информацию о владельце подарим шоколадку», — пообещали власти Эссойльского сельского поселения.