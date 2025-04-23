Жители Эссойлы простятся с земляком, погибшим в зоне СВО

Прощание с Вячеславом Дроздовым пройдет 28 апреля.
Уроженец Эссойлы Пряжинского района Вячеслав Дроздов погиб при исполнении воинского долга в зоне СВО. Об этом сообщили в администрации Эссойльского сельского поселения.
Вячеслав поступил на военную службу по контракту в 2024 году. 11 апреля 2025 он погиб при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции на территории Белгородской области.
Прощание с Вячеславом Дроздовым пройдет 28 апреля в 11:00 в поселке Эссойла на улице Октябрьской, 11А (ДК), похороны пройдут в деревне Алëкка.
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