Жители Голиковки проведут ночь со светом

Электричество вернулось в дома почти 10 тысяч жителей Петрозаводска.

Авария на электрических сетях в микрорайоне Голиковка устранена, сообщили в администрации города. На ремонт сетей ушло около двух часов.

Напомним, сообщение о повреждении на электрических сетях в районе Голиковка поступило в ЕДДС города в 19.30 от диспетчера АО "ОРЭС-Петрозаводск". В результате аварии без света остались 119 домов, в которых проживают 9364 человек.