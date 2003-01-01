Жители горевшего накануне дома замерзают без света и воды

Жители жалуются на заледеневший после пожара дом на Зареке

В Петрозаводске жильцы дома на улице Пробная, 21, где накануне произошел пожар, жалуются на холод в квартирах. В телеграм-канале «Вкратце/ Петрозаводск» они опубликовали крик о помощи.

— Не можем достучаться до управляющих компаний и до тех, кто способен помочь, вчера вечером на улице Пробная, 21 полыхала квартира, весь дом был залит водой, всё во льду, электричества и воды нет уже сутки, у людей печки на насосах, топить не могут без электричества, всё покрывается льдом, находиться невозможно. Звонили в управляющую компанию, они ждут высыхания, а МЧС уже дала согласие, перекидывают проблему на друг друга, не понимая, что делать, ждать лета, чтобы всё высохло? Просим помочь, люди замерзают, идти некуда, куда ещё обратиться? И что делать в подобной ситуации? — спрашивают люди.

Напомним, по данным МЧС, 4 января в 22:27 произошел пожар в жилом деревянном доме на улице Пробная, 21 в Петрозаводске. Тушили пожар 23 человека и 5 единиц техники. В результате выгорела квартира на общей площади 60 квадратных метров.

