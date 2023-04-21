Жители города бумажников Карелии пожаловались на заброшенный ремонт стадиона (ФОТО)

Кондопожане недовольны остановкой ремонтных работ на городском футбольном стадионе.

В сообществе «Подслушано в Кондопоге» житель города бумажников оставил гневный комментарий по поводу ремонта стадиона.



«Здравствуйте, что у нас с футбольным полем и в целом со стадионом? Почему работа встала? Все материалы брошены, уже в бесхозном виде, куча денег потрачена, никому ничего не надо. Детям не позаниматься!» — написал один из кондопожан.















Напомним, ранее жители села Заозерье в Прионежском районе потребовали построить им новую школу.