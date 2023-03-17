Жители города бумажников в Карелии массово жалуются на заваленные мусором контейнерные площадки

Кондопожские коммунальщики в соцсети рассказали горожанам, как реагировать на несвоевременный вывоз мусора.

В паблике «Кондопожское ММП ЖКХ» сообщили о массовых жалобах на несвоевременный вывоз мусора.



«В группу продолжают поступать сигналы на несвоевременный вывоз мусора, — говорится в сообщении паблика. — Напоминаем, что за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) отвечает ООО «Карельский экологический оператор».



Если ТКО не вывозят, сообщили в паблике, следует обращаться в отдел контроля качества этой организации: 8 (814-2) 28-28-14, +7 992-222-80-34; эл почта: info@rotko10.ru.



Все контакты указаны на оборотной стороне платежных квитанций от этой компании.



