Жители города бумажников в Карелии повадились воровать в магазинах еду и алкоголь

Сотрудники Росгвардии Карелии трижды выезжали по тревоге в сетевые магазины Кондопоги.
За минувшие сутки сотрудники Росгвардии трижды выезжали по сигналам тревоги в сетевые магазины Кондопоги. Местные жители пытались похитить продукты и спиртное.
Одного задержали за кражи, совершенные ранее: он пронес мимо кассы еду на четыре тысячи рублей.
Росгвардейцы доставили всех задержанных в полицию, говорится в сообщении пресс-службы силового ведомства.
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