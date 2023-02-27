Жители города бумажников в Карелии повадились воровать в магазинах еду и алкоголь

Сотрудники Росгвардии Карелии трижды выезжали по тревоге в сетевые магазины Кондопоги.

За минувшие сутки сотрудники Росгвардии трижды выезжали по сигналам тревоги в сетевые магазины Кондопоги. Местные жители пытались похитить продукты и спиртное.



Одного задержали за кражи, совершенные ранее: он пронес мимо кассы еду на четыре тысячи рублей.



Росгвардейцы доставили всех задержанных в полицию, говорится в сообщении пресс-службы силового ведомства.