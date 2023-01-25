Жители города бумажников в Карелии проводили в последний путь земляка, погибшего в зоне спецоперации

В Кондопоге прошли похороны Олега Логинова, который добровольцем ушел служить в зону спецоперации и погиб.

Как сообщается в официальном паблике администрации Кондопожского района, 7 февраля в Кондопоге в Сквере воинской славы состоялась церемония прощания с Логиновым Олегом Викторовичем.

Со словами соболезнования выступили: первый замглавы Минэка Карелии Александр Ломако, депутат Заксобрания Олег Зайцев, глава Кондопожского района Татьяна Иванихина, глава администрации Кондопожского района Дмитрий Зацепин и помощник военного комиссара по военно-патриотической работе Михаил Дийков.

«Олег Викторович ocтaнeтcя для вcex нac пpимepoм мyжecтвa и oтвaги, вepнocти cвoeмy дoлгy. Это огромная боль утраты. Кондопожский район скорбит, прощаясь с настоящим защитником», - говорится в паблике местной администрации.

Ранее на страницы главы Карелии Артура Парфенчикова сообщалось, что кондопожанин Олег Логинов, доброволец, стрелок спецотряда погиб при выполнении задач в ходе СВО. Дома у него остались жена и сын.