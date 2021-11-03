Жители города Карелии загадили площадку торгового центра под названием «Славяне» (ФОТО)

Депутаты Костомукшского городского округа поражены масштабом помойки, которая возникла возле торгового центра, носящего имя «Славяне».

Депутаты совета Костомукшского городского округа обратились в местную администрацию, в полицию и в Минприроды по поводу завалов мусора рядом с местным торговым центром «Славяне». Об этом информирует паблик костомукшских парламентариев.

По оценке депутатов, территория рядом с ТЦ «Славяне» может стать источником заразы.

«Территория, прилегающая к ТЦ „Славяне“, находится в очень неприглядном состоянии. Свалка с коробками, пищевыми отходами, голубями, поедающими остатки пищи, делает центр города не только бесхозяйным местом, но и, по-видимому, может стать источником антисанитарии», — говорится в тексте поста.

Ранее сообщалось, как подростки в райцентре Карелии не захотели тонуть в отходах и сами очистили одну улицу от мусора.