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Жители города Карелии загадили площадку торгового центра под названием «Славяне» (ФОТО)

Новости. Общество
07:15, 03 Ноября 2021
фото: Совет Костомукшского городского округа / ВК

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Депутаты Костомукшского городского округа поражены масштабом помойки, которая возникла возле торгового центра, носящего имя «Славяне».

Депутаты совета Костомукшского городского округа обратились в местную администрацию, в полицию и в Минприроды по поводу завалов мусора рядом с местным торговым центром «Славяне». Об этом информирует паблик костомукшских парламентариев.

По оценке депутатов, территория рядом с ТЦ «Славяне» может стать источником заразы.

«Территория, прилегающая к ТЦ „Славяне“, находится в очень неприглядном состоянии. Свалка с коробками, пищевыми отходами, голубями, поедающими остатки пищи, делает центр города не только бесхозяйным местом, но и, по-видимому, может стать источником антисанитарии», — говорится в тексте поста.

Ранее сообщалось, как подростки в райцентре Карелии не захотели тонуть в отходах и сами очистили одну улицу от мусора.

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