Жители города на севере Карелии жалуются на весенний потоп (ФОТО)

Жители Кеми заявляют, что город уходит под воду.

Улицы Кеми затоплены талыми водами. Об этом информирует читатель «Столицы на Онего».

«Кемь тонет. Десятки тревожных сообщений появляются каждый день в социальных сетях», — гласит текст.

Сообщается, что наибольшая проблема наблюдается на улице Минина, где расположены местные детсад и школа.

Ранее сообщалось, как в Петрозаводске затопило Вытегорское шоссе.