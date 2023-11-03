Жители «Города солнца» в Петрозаводске в шоке от работы коммунальщиков

«Специалисты» фирмы-подрядчика по уборке городских дорог не считают нужным учитывать интересы пешеходов.

Как рассказали наши читатели, один из тротуаров на въезде в петрозаводский микрорайон «Город солнца» проезжавший трактор завалил комьями снега.



«Не очень понятно, что должно происходить в голове человека, который работает подобным образом», — сообщил наш собеседник.











Напомним, ранее мы рассказали о том, как коммунальщики закапывают припаркованные машины при уборке Петрозаводска.