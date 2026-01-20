Жители города Сортавала удивили главу округа снежным искусством

Глава Сортавальского округа показал скульптуры, созданные из снега жителями города Сортавала.

Фотографии снежных персонажей выложил на своей странице глава Сортавальского округа Сергей Крупин. И это, действительно, не просто снеговики, а целые сюжеты. Чиновник публично порадовался креативу жителей.

Утром в парке обнаружил целую галерею снежных скульптур — и каждая удивительнее предыдущей. Сортавальцы действительно умеют удивлять: столько фантазии и юмора в каждом образе, — написал чиновник.

Ранее в Петрозаводске объявили о проведении традиционного конкурса «СнегКом.ру». Он пройдет 7 февраля на набережной в рамках юбилейной «Гипербореи».