Жители города в Карелии мечтают возвести "Мост любви"

Жители карельского города Лахденпохья заявили о желании построить "Мост любви", ведущий на "Остров любви".

Жители Лахденпохьи определились с благоустройством одной из городских территорий: решено облагородить полуостров местной реки. После завершения всех работ участок окажется романтическим местом под названием "Остров любви". Об этом информирует паблик "Лахденпохья-Навсегда!".

Речь идет о полустрове в районе реки Руокооя. Это место расположено между улицей Холмистой и родником в городском парке.

"Решено его облагородить, проложить дорожки на месте тропинок, построить "изюминку" этого места - романтическую беседку. Берега речки будут укреплены, на них появятся фигурные ограждения. Также решено возвести мост с рабочим названием - "Мост любви"", - говорится в паблике.

Сообщается, что на мосту должно появиться место для размещения замков, которые по традиции крепят новобрачные. Территорию в целом предполагается назвать "Островом любви". В планах также облагородить подход к роднику.

По информации сообщества, проект планируется реализовать до конца октября.

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