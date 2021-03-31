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Жители города в Карелии мечтают возвести "Мост любви"

Новости. Общество
13:24, 01 Апреля 2021
фото: ЛахденпохьЯ - НАВСЕГДА! / ВК
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Жители карельского города Лахденпохья заявили о желании построить "Мост любви", ведущий на "Остров любви".

Жители Лахденпохьи определились с благоустройством одной из городских территорий: решено облагородить полуостров местной реки. После завершения всех работ участок окажется романтическим местом под названием "Остров любви". Об этом информирует паблик "Лахденпохья-Навсегда!".

Речь идет о полустрове в районе реки Руокооя. Это место расположено между улицей Холмистой и родником в городском парке. 

"Решено его облагородить, проложить дорожки на месте тропинок, построить "изюминку" этого места - романтическую беседку. Берега речки будут укреплены, на них появятся фигурные ограждения. Также решено возвести мост с рабочим названием - "Мост любви"", - говорится в паблике. 

Сообщается, что на мосту должно появиться место для размещения замков, которые по традиции крепят новобрачные. Территорию в целом предполагается назвать "Островом любви". В планах также облагородить подход к роднику.

По информации сообщества, проект планируется реализовать до конца октября.

Ранее сообщалось, как изображение облаков в виде сердец появилось в небе над Петрозаводском.

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Комментарии

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театральный критик
2021-04-01 13:53:52
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