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Жители города в Карелии мерзли перед закрытыми дверями почтового отделения

Новости. Общество
09:34, 11 Января 2022
фото: ЛахденпохьЯ - НАВСЕГДА! / ВК

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Жители Лахденпохьи сообщают, что в городе закрыто отделение Почты России, где пенсионеры могут получать выплаты.

Почтовое отделение в Лахденпохье закрыто. На двери висит табличка с пояснением, что филиал закрыт по техническим причинам. Об этом информирует сообщество «Лахденпохья-Навсегда!».

«Вчера на двери почтового отделения в Лахденпохья появилось объявление: „почта не работает по техническим причинам“. Сегодня за 30 минут до открытия, на улице, на морозе сильно за 20 градусов пенсионеры стали занимать очередь в надежде, что сегодня отделение откроется, и они смогут получить пенсию. Объявление осталось со вчерашнего дня. Новой информации нет», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пенсии за январь в Карелии будут выдавать по графику почтовых отделений и банков.

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Комментарии

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Пашу
2022-01-11 13:20:38
Очереди-это наше все! Это в крови. Прийти за час-два до открытия, а потом сидеть-стоять/ мерзнуть-париться - это по нашему. В часы работы/приема не посетить нужное место, обязательно надо притопать до открытия много заранее и создать толпу
zanoza
2022-01-11 11:25:15
Похоже что трындец этому почтовому отделению пришёл. Пенсионеров жалко, никому они не нужны в нашей стране. А ведь большинство из пенсионеров отдали своё здоровье и силы работая на благо страны. Вон и с индексацией пенсии всех надули, проиндексировали лишь на 5,9 % при официальной инфляции в 8,3 %. А ведь именно пенсионеры пока ещё ходят на выборы, похоже и их терпению скоро придёт конец.
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