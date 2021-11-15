Жители города в Карелии мерзли перед закрытыми дверями почтового отделения

Жители Лахденпохьи сообщают, что в городе закрыто отделение Почты России, где пенсионеры могут получать выплаты.

Почтовое отделение в Лахденпохье закрыто. На двери висит табличка с пояснением, что филиал закрыт по техническим причинам. Об этом информирует сообщество «Лахденпохья-Навсегда!».

«Вчера на двери почтового отделения в Лахденпохья появилось объявление: „почта не работает по техническим причинам“. Сегодня за 30 минут до открытия, на улице, на морозе сильно за 20 градусов пенсионеры стали занимать очередь в надежде, что сегодня отделение откроется, и они смогут получить пенсию. Объявление осталось со вчерашнего дня. Новой информации нет», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пенсии за январь в Карелии будут выдавать по графику почтовых отделений и банков.