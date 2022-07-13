Жители города в Карелии остались без воды (ФОТО)

В Кеми из-за аварии на трубопроводе множество домов, включая детские сады и больницу, остались без холодной воды.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, проверка по факту аварии, оставившей без воды более 400 жилых домов, детсадов и районной больницы в городе Кемь и поселке Рабочеостровск, организована надзорным ведомством.

По предварительным данным, причиной аварии стало повреждение магистрального трубопровода во время планового ремонта сетей водоснабжения на Пролетарском проспекте в Кеми 28 июля.

В настоящее время ведется ремонт повреждения, власти Кеми организовали подвоз воды населению.

На месте побывал прокурор Кемского района. В ходе проверки будут установлены причины отключения воды в Кеми.

Как сообщила на своей странице глава администрации Кемского муниципального района Светлана Долинина, холодная вода после аварии на трубопроводе была отключена в четверг, 28 июля, в 17.30. С утра 29 июля был организован подвоз воды по графику. Из-за ремонта трубопровода также перекрыто движение на пролетарском проспекте в Кеми. Ликвидация последствий аварии продолжается.