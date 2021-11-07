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Жители города в Карелии рассказали, как тонут в мусоре на пути к помойке (ФОТО)

Новости. Общество
10:00, 07 Ноября 2021
фото: Подслушано в Пудоже / ВК

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Жители Пудожа не могут пробраться к мусорной площадке, поскольку дорогу к ней не убирают.

В Пудоже местные жители жалуются на состояние одной из мусорных площадок. Они утверждают, что к бакам сложно подойти, поскольку территория утопает в отходах. Об этом информирует паблик «Подслушано в Пудоже».

«Собственно, за какие услуги берёт плату ЖКХ??? Может, пора убрать уже и сделать нормальный подход к мусорке?», — заявляют читатели сообщества.

 

Ранее сообщалось, как лиса облюбовала площадку с мусорными контейнерами в центре Петрозаводска.

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Комментарии

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интелехтуал
2021-11-07 12:54:57
Хде борцунья с мразями ?
petronik
2021-11-07 11:51:24
Почти как в Индии. Гордитесь! Xорошо еще нет такой температуры как там.
Русский мужик
2021-11-07 10:31:16
Смысл компаний по вывозу мусора не в вывозе оного а в сборе денег .
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