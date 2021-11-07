Жители города в Карелии рассказали, как тонут в мусоре на пути к помойке (ФОТО)

Жители Пудожа не могут пробраться к мусорной площадке, поскольку дорогу к ней не убирают.

В Пудоже местные жители жалуются на состояние одной из мусорных площадок. Они утверждают, что к бакам сложно подойти, поскольку территория утопает в отходах. Об этом информирует паблик «Подслушано в Пудоже».

«Собственно, за какие услуги берёт плату ЖКХ??? Может, пора убрать уже и сделать нормальный подход к мусорке?», — заявляют читатели сообщества.

Ранее сообщалось, как лиса облюбовала площадку с мусорными контейнерами в центре Петрозаводска.