Жители города в Карелии жалуются на покрытые копотью улицы (ФОТО)

В Медвежьегорске местные жители утверждают, что часть города покрывается слоем черной копоти.

Улицы Медвежьегорска покрыты черной копотью, которая отчетливо видна на снегу. Об этом информирует паблик «Медвежьегорск Online».

Автор поста предполагает, что копоть на улице может быть связана с деятельностью местной котельной.

«Часть города из-за котельной на улице Советской в отопительный сезон покрывается чёрным слоем копоти», — гласит текст поста.

Автор сообщения просит компетентные органы обратить внимание на сложившуюся ситуацию. Он также обращается к главе Карелии Артуру Парфенчикову и спикеру Заксобрания республики Элиссану Шандаловичу. Также автор предлагает писать обращение в адрес президента РФ.

«Призываем к ответственности перед законом Российской Федерации руководителей котельной на Советской! Почему уже порядка 5 лет мы все должны дышать этим дымом? Просьба подключиться Следственному комитету РФ! Вы не представляете сколько людей и детей, возможно, пострадало из-за этой копоти! Мы этим дышим!», — говорится в сообщении.