Жители и гости Петрозаводска смогут услышать руну через произведения искусства

В Доме ремёсел состоялся вернисаж выставки «Услышать руну», посвященной Году карельских рун, проходящему сейчас в Карелии.

Каждый посетитель сможет через произведение искусства услышать свою руну, свою историю, свою музыку. На выставке представлены изделия в технике художественной керамики, лоскутного шитья, золотного шитья, ткачества, художественной обработки дерева, кожи, металла, авторский костюм и другое.

С открытием выставки Дом ремесел поздравили Народный театр кукол «Чичилиушку», Гильдия мастеров Республики Карелия, жители и гости Петрозаводска.

Экспозиция будет работать до 18 декабря включительно в Доме ремесел (ул. Кирова, 13).